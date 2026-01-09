Трамп: союзники США в Европе отстают и не вызывают страха, в том числе у России

Американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин не боится Европу

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что европейские страны из числа союзников Соединенных Штатов отстают и не вызывают страха у других государств, включая Россию.

"Европа сделала так много для Украины, но этого было недостаточно", - сказал глава вашингтонской администрации в пятницу на встрече с представителями нефтяных компаний в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, что, по его мнению, европейским странам следует предпринять в отношении украинского конфликта. "Европа не вызывает страха. Европа отстает", - добавил Трамп. "Я бы сказал, очевидно, что президент [РФ Владимир] Путин не боится Европу", - подчеркнул американский лидер. Он также изложил версию, согласно которой у российского руководства вызывают страх США.