И.о. президента Венесуэлы поговорила с лидерами Бразилии, Испании и Колумбии

Делси Родригес обсудила c ними последствия операции США

КАРАКАС, 10 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес обсудила последствия операции США в боливарианской республике с президентами Бразилии и Колумбии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Густаво Петро и председателем правительства Испании Педро Санчесом. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"В ходе этих разговоров я детально рассказала о вооруженном нападении на нашу территорию, в результате которой были убиты более 100 гражданских и военных, а также о серьезных нарушениях международного права, включая нарушение личной неприкосновенности конституционного президента республики Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес", - говорится в сообщении.

По словам Родригес, она и ее собеседники также отметили необходимость развития двустороннего сотрудничества, основанного на уважении международного права, суверенитета государств и диалога между народами. "Я вновь подтвердила, что Венесуэла продолжит противостоять агрессии дипломатическим путем, оставаясь верной принципам боливарианской дипломатии мира как единственно возможному пути защиты нашего суверенитета и сохранения мира", - добавила и. о. президента.