Трамп: западные нефтяные фирмы вложат в Венесуэлу сотни миллиардов долларов

Президент США высоко оценил встречу с руководством западных нефтяных компаний, посвященную республике

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что западные нефтяные компании вложат в Венесуэлу сотни миллиардов долларов.

Беседуя с журналистами в пятницу вечером в Белом доме перед отбытием в свое поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), американский лидер высоко оценил состоявшуюся у него встречу с руководством западных нефтяных фирм, посвященную Венесуэле. По его оценке, можно говорить о достижении договоренностей по существу вопроса. "У нас только что завершилась отличная встреча с руководителями нефтяных компаний. Мы, так сказать, сформировали сделку", - заверил Трамп. "Они придут с сотнями миллиардов долларов, чтобы добывать нефть. Это отлично для Венесуэлы и отлично для Соединенных Штатов. Будет заработано много денег. Цены на нефть опустятся. Хотя они уже и без того достаточно хорошо снижаются. Сегодня (9 января - прим. ТАСС) у нас была отличная встреча с крупнейшими мировыми компаниями", - сказал глава вашингтонской администрации.

Комментируя обеспокоенность руководства Бразилии по поводу ситуации вокруг Венесуэлы, он выразил уверенность в том, что "все в Южной Америке будут счастливы, все". "Венесуэла счастлива. Они все будут счастливы", - полагает Трамп.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США, над ними начат судебный процесс, который проходит в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.