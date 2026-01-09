Трамп рассчитывает, что его встреча с лидером Колумбии пройдет "очень хорошо"

Президент США отметил, что с "нетерпением ждет" переговоров

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что запланированные у него переговоры с колумбийским коллегой Густаво Петро пройдут "очень хорошо".

"Думаю, что встреча с президентом Колумбии пройдет очень хорошо. Я ее с нетерпением жду", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме перед отбытием в свое поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Ранее он сообщил, что намерен принять Петро в Белом доме в начале февраля.

Трамп 3 января в связи с проведением военной операции США в Венесуэле уведомил, что его предупреждения в отношении Петро остаются в силе. Глава вашингтонской администрации ранее обвинял колумбийского президента в поощрении производства наркотиков. Он подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с наркотрафиком.

В свою очередь Петро говорил, что Трамп должен награждать его медалями за усиленную борьбу с экспортом кокаина в США, а не угрожать. Колумбийский президент также выражал уверенность в том, что американский лидер впал в "старческий маразм".