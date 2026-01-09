Сейм Польши продлил ограничение права на убежище на границе с Белоруссией

Глава МВД республики Марчин Кервиньский сообщил, что ограничения продлили на 60 дней

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сейм (нижняя палата парламента) Польши одобрил очередное продление на 60 дней ограничения на подачу мигрантами заявлений на получение убежища на польско-белорусской границе. Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

"По запросу правительства Сейм продлил на 60 дней временное приостановление права на убежище на границе с Белоруссией", - написал министр в X.

В конце марта 2024 года правительство Польши приостановило действие права на подачу заявления на получение убежища на границе с Белоруссией на 60 дней, после чего ограничение несколько раз продлевалось на аналогичный срок. Механизм, который властям удалось закрепить на законодательном уровне, стал объектом критики правозащитников и польских левых.