WSJ: Трамп отчитал сенаторов-республиканцев из-за резолюции по Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп лично позвонил и сообщил о своем недовольстве сенаторам-республиканцам, поддержавшим продолжение работы Сената Конгресса США над запретом президенту применять национальные вооруженные силы против Венесуэлы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, глава государства позвонил Рэнду Полу (от штата Кентукки), Сюзан Коллинз (от Мэна), Джошу Хоули (от Миссури), Лизе Мурковски (от Аляски) и Тодду Янгу (от Индианы). Как отметили источники издания, Трамп был чрезвычайно разгневан и воспринял состоявшееся в четверг волеизъявление как "голосование лично против себя", против военной операции, которую он считает своим крупным успехом, а также против принимавших в ней участие военнослужащих.

8 января Сенат Конгресса в ходе процедурного голосования одобрил продолжение работы над совместной резолюцией с требованием к администрации Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа. В документе подчеркивается, что в США лишь Конгресс обладает полномочиями объявлять войну. В поддержку резолюции высказались 52 сенатора, против - 47.