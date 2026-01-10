Власти США обсуждают возможность ядерных испытаний

При этом четкого плана нет, заявил министр энергетики США Крис Райт

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации продолжают обсуждать возможность проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний, но конкретные планы этого пока не выработаны. Об этом заявил журналистам в Белом доме министр энергетики США Крис Райт.

"Диалог относительно этого продолжается", - ответил он на вопрос о том, намерены ли США возобновить ядерные взрывы с целью испытаний, и когда это может произойти. "Президент [США Дональд] Трамп привержен тому, что нам нужно поддерживать значительное преимущество. Наш ядерный арсенал должен быть значительно лучше, чем у всех наших противников в мире", - добавил он.

Говоря о том, как именно США могут провести испытания, Райт отметил: "Нет конкретного плана того, как мы будем это делать". "С помощью технологий и симуляции мы можем испытать все ядерные вооружения, кроме их радиоактивной составляющей, при очень хорошем контроле качества", - добавил он, рассуждая о том, необходимо ли США возобновлять взрывные ядерные испытания. Американский ядерный военный комплекс находится в ведении Минэнерго США.

Трамп в октябре 2025 года заявил о решении возобновить ядерные испытания. Однако ни он, ни другие должностные лица администрации США не пояснили, идет ли речь о взрывных испытаниях.

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции) ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три таких эксперимента в год в период до конца текущего десятилетия.

В Национальном управлении ядерной безопасности при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли международные наблюдатели приглашены на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента. Последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года. Американская администрация признает, что в США остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания.