Родригес: Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств

КАРАКАС, 10 января. /ТАСС/. Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств двух стран. Об этом заявила исполняющая обязанности президента боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств двух стран", - сообщила Родригес, сославшись на сделанное ранее заявление министерства иностранных дел республики. Она подчеркнула, что страна будет использовать боливарианскую дипломатию мира, чтобы защитить независимость, стабильность, суверенитет и мир в Венесуэле.

Родригес считает, что республика "выбрала путь, который позволит обеспечить возвращение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес", захваченных и вывезенных в США. "Мы идем по этому пути со стратегическим терпением, решимостью, с бесконечной преданностью и, прежде всего, с глубокой любовью к нашему народу", - подчеркнула Родригес.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в январе 2019 года, после того как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо руководителем республики.

3 января 2026 года США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Мадуро и его супруги.