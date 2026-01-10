ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию за каждую из прекращенных им войн

Редакция сайта ТАСС
01:03

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что за урегулирование каждого из восьми военных конфликтов достоин вручения Нобелевской премии мира. Об этом он заявил в пятницу на встрече с руководителями крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

"Не могу придумать никого в истории, кто заслуживает Нобелевской премии больше, чем я. И не хочу хвастаться, но никто другой не прекращал войны. [44-й президент США Барак] Обама получил Нобелевскую премию. И он даже не знал, за что. И до сих пор не знает", - сказал американский лидер. "Посмотрите, нравится людям Трамп или нет: я положил конец восьми войнам, крупным войнам", - добавил он.

"Имею в виду, что вы должны получать Нобелевскую премию за каждую войну, которую вы прекратили. А это были крупные войны", - пояснил глава Белого дома.

Ранее он неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира, поскольку при его непосредственном участии было завершено восемь региональных войн и конфликтов. В обновленном тексте Стратегии национальной безопасности США отмечается, что речь идет о конфликтах между Камбоджей и Таиландом, Демократической Республикой Конго и Руандой, Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, а также Азербайджаном и Арменией. Отдельно в документе указывается, что при участии Трампа были завершены боевые действия в секторе Газа и снижена напряженность вокруг самопровозглашенного Косова.

Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил о присуждении награды оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. 

