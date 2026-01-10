В Иране обвинили внешние силы в превращении мирных протестов в беспорядки

Официальный представитель Совета стражей конституции Хади Тахан Назиф отметил, что "руки, запятнанные в крови более тысячи иранцев", погибших в ходе 12-дневной войны с Израилем, видны в этих беспорядках

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Мирные протесты иранцев переросли в погромы в результате вмешательства извне. Об этом заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.

"Вмешательство извне превратило мирные протесты народа, направленные на удовлетворение социально-экономических требований, в беспорядки", - приводит его слова агентство Tasnim.

По мнению представителя иранских властей, "руки, запятнанные в крови более тысячи иранцев, погибших в ходе 12-дневной войны [с Израилем], видны в этих беспорядках".

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 11 мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.