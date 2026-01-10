Курды утверждают, что сирийскую армию в Алеппо поддерживают турецкие БПЛА

Коалиция также опровергла заявление Минобороны в переходном правительстве Сирии, о том, что квартал Шейх-Максуд взят под контроль сил безопасности

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) выступила с утверждением, что ее формирования в Алеппо отражают атаки сирийских правительственных сил, которых поддерживают турецкие беспилотники "Байрактар" . Об этом говорится в заявлении на официальной странице СДС в X.

"Наши силы пятый день подряд продолжают героическое сопротивление варварским нападениям, совершаемым ополченцами, связанными с правительством Дамаска, при поддержке турецких беспилотников "Байрактар", - утверждается в тексте.

Курдская коалиция также опровергла заявление Минобороны в переходном правительстве Сирии, о том, что квартал Шейх-Максуд взят под контроль сил безопасности. По утверждению СДС, в курдском районе Алеппо "происходят ожесточенные уличные столкновения", в результате которых правительственные силы якобы "несут тяжелые потери".

В пятницу вечером сирийская армия объявила о начале операции по зачистке квартала Шейх-Максуд в городе Алеппо от бойцов формирований курдской коалиции "Силы демократической Сирии", отказавшихся покинуть район добровольно. Минобороны переходного правительства арабской республики сообщило, что в Шейх-Максуде также было выявлено "большое число членов террористической организации Рабочая партия Курдистана" (РПК, призана Анкарой террористической).

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно достигнутым договоренностям, курдским формированиям надлежало покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантировала их безопасный вывод. Однако некоторые бойцы СДС отказались сдавать свои позиции и, нарушив перемирие, открыли огонь против правительственных сил, настаивая на продолжении боевых действий.