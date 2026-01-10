Politico: Франция перенесла саммит G7 из-за турнира UFC

По данным издания, саммит был перенесен на 15-17 июня

ТАСС, 10 января. Франция приняла решение перенести саммит Группы семи в 2026 году, чтобы избежать совпадения по датам с турниром UFC, который пройдет в Вашингтоне в июне. Об этом сообщила газета Politico.

Летом 2025 года Париж объявил, что в 2026 году встреча на высшем уровне "Большой семерки" пройдет с 14 по 16 июня. В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что 14 июня в Белом доме пройдет турнир UFC. Как рассказал телеканалу CBS News глава UFC Дана Уайт, он пройдет на Южной лужайке Белого дома, там будут присутствовать около 5 тыс. человек.

В конечном итоге саммит был перенесен на 15-17 июня, информация о датах размещена на официальном сайте "Большой семерки". В пресс-службе президента Франции Эмманюэля Макрона не назвали изданию причину переноса мероприятия, отметив лишь, что это стало "результатом консультаций с партнерами по G7". В то же время представитель Белого дома сказал газете, что "партнеры посчитали присутствие президента Трампа на саммите G7 крайне важным, и они любезно сдвинули даты для того, чтобы учесть график президента США".

В 2025 году Трамп анонсировал проведение турнира UFC на территории Белого дома в 2026 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия Декларации независимости США. Позже стало известно, что турнир пройдет 14 июня 2026 года.