Президент Гондураса отменила решение о разрыве договора об экстрадиции с США

По словам Сиомары Кастро, это решение подтверждает приверженность ее правительства борьбе с наркоторговлей

МЕХИКО, 10 января. /ТАСС/. Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила об отмене решения о денонсации договора об экстрадиции с Соединенными Штатами. Соответствующее сообщение глава государства опубликовала в Х.

"В рамках конституции республики я поручила министру иностранных дел уведомить правительство Соединенных Штатов Америки о моем решении признать недействительными и утратившими силу вербальные ноты от 28 августа 2024 года <…>, которыми ранее была заявлена денонсация Договора об экстрадиции", - написала она.

По словам президента, это решение подтверждает приверженность ее правительства борьбе с наркоторговлей, что, как она отметила, подтверждается экстрадицией более 52 человек. При этом Кастро указала, что помилование в США осужденного за торговлю наркотиками бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса является противоречием и подрывает совместные усилия по противодействию наркотрафику.

В августе 2024 года власти Гондураса заявили о денонсации договора об экстрадиции с США из-за вмешательства американцев во внутренние дела страны. Решение было принято после прозвучавшей со стороны посла США в Тегусигальпе Лауры Догу критики в отношении встречи военного руководства Гондураса с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом, которая состоялась ранее в Каракасе. Американский дипломат тогда выразила недоумение по поводу встречи, отметив, что для нее "было неожиданно видеть главу Минобороны и Генштаба, сидящими рядом с наркоторговцем в Венесуэле".