Президент Южной Кореи допустил, что частные лица направили БПЛА в КНДР

По словам представителя Генштаба, обнаруженные беспилотники были предназначены для разведки, поскольку были оборудованы средствами наблюдения и видеозаписи

СЕУЛ, 10 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил проверить, не стоят ли за запуском беспилотников в воздушное пространство КНДР частные лица. Об этом проинформировали в администрации южнокорейского лидера.

"Президент Ли Чжэ Мён в связи с возможностью запуска БПЛА гражданскими лицами сказал, что "если это правда, то это будет серьезным преступлением, подрывающим мир на Корейском полуострове и государственную безопасность", поэтому он приказал "сформировать группу следователей из военных и полиции и провести тщательное расследование", - сообщили в офисе президента.

Ранее представитель Генштаба Корейской народной армии заявил, что беспилотники, запущенные из пограничных районов Республики Корея, вторглись в воздушное пространство КНДР и упали на ее территории 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года. Военные КНДР применили средства радиоэлектронной борьбы. По словам представителя Генштаба, обнаруженные беспилотники были предназначены для разведки, поскольку были оборудованы средствами наблюдения и видеозаписи. В Пхеньяне распространили соответствующие фотографии.

10 января южнокорейский министр обороны Ан Гю Бэк заявил, что южнокорейские военные не используют подобные беспилотники. В Министерстве обороны Республики Корея подчеркнули, что военные не запускали беспилотники в даты, обозначенные представителями КНДР.

Нынешний президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступает за диалог с КНДР и снижение напряженности на полуострове. Предыдущий глава государства Юн Сок Ёль был обвинен в помощи противнику из-за того, что южнокорейские беспилотники разбились в КНДР. Прокуратура подозревает Юн Сок Ёля в том, что тот отправлял дроны с политическими листовками в Пхеньян и другие города, чтобы спровоцировать КНДР и получить благовидный предлог для введения военного положения.