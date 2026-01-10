На востоке Китая на автокроссе пострадали 14 человек

Инцидент произошел в ходе ежегодных гонок по бездорожью

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 10 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек получили травмы на востоке Китая в результате инцидента на гонках по бездорожью. Об этом сообщило народное правительство района Тунчжоу городского округа Наньтун провинции Цзянсу.

Инцидент произошел в ходе ежегодных соревнований, проводимых ассоциацией автомобильного и мотоциклетного спорта провинции Цзянсу. "52-летний водитель потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего 14 человек получили травмы", - говорится в заявлении местных властей.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Два человека получили тяжелые травмы, их состояние оценивается как стабильное.

Правоохранительные органы проводят расследование.