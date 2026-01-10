МИД Сирии: операция в Алеппо не направлена против этнических меньшинств

Правительство "уделяет первостепенное внимание защите гражданского населения, создавая пункты оперативного реагирования и открывая безопасные гуманитарные коридоры"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. Ограниченная операция по обеспечению безопасности в отдельных районах Алеппо не является военной кампанией и не направлена против этнических или религиозных меньшинств. Об этом говорится в заявлении МИД в переходном правительстве Сирии.

Согласно заявлению, "сирийское правительство провело ограниченную операцию по обеспечению правопорядка в отдельных районах Алеппо, а именно в Шейх-Масуде и Ашрафие". Эти меры были приняты "для восстановления общественного порядка и защиты гражданского населения после неоднократных нарушений договоренностей по безопасности", достигнутых с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), которые нанесли ущерб мирным жителям. "Заявляем, что данная интервенция не является военной кампанией, не влечет за собой демографических изменений и не направлена против какой-либо группы населения по этническим или религиозным признакам", - подчеркивается в тексте.

МИД указал, что правительство "уделяет первостепенное внимание защите гражданского населения, создавая пункты оперативного реагирования и открывая безопасные гуманитарные коридоры".

В пятницу вечером сирийская армия объявила о начале операции по зачистке квартала Шейх-Максуд в городе Алеппо от бойцов формирований курдской коалиции "Силы демократической Сирии", отказавшихся покинуть район добровольно. Минобороны переходного правительства арабской республики сообщило, что в Шейх-Максуде также было выявлено "большое число членов террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической - прим. ТАСС)".

Обострение ситуации в Алеппо

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно достигнутым договоренностям, курдским формированиям надлежало покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантировала их безопасный вывод. Однако некоторые бойцы СДС отказались сдавать свои позиции и, нарушив перемирие, открыли огонь против правительственных сил, настаивая на продолжении боевых действий.