Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике

Премьер-министр республики отметил, что Братислава планирует с помощью Вашингтона расширить сеть действующих АЭС

БРАТИСЛАВА, 10 января. /ТАСС/. Словакия и США заключат в пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Словакия и США подпишут в предстоящую пятницу соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике", - привело слова премьера информационное агентство TK. Братислава, как следует из сообщения, планирует с помощью Вашингтона расширить сеть действующих в республике АЭС.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что власти страны намерены реализовать проект возведения нового энергоблока мощностью 1 000 мегаватт на АЭС "Богунице" у поселка Ясловске-Богунице на западе страны. Данный энергоблок будет находиться в собственности словацкого государства. Переговоры о его строительстве ведутся с американской компанией Westinghouse.

В Словакии действуют две АЭС - "Богунице" и "Моховце". Они были построены при содействии Москвы. Атомные реакторы, которые имеются в Словакии, российского или советского производства. АЭС Словакии покрывают более половины энергопотребления в стране.