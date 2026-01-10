Mehr: в Иране предотвратили попытку проникновения в страну курдских боевиков

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. Иранские власти предотвратили попытку проникновения в страну группы боевиков, связанных с курдской экстремистской группировкой "Пежак" (Партия свободной жизни Курдистана). Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, крупная группа боевиков, которая действовала "при поддержке иностранных спецслужб, включая израильские и американские", пыталась пересечь иракско-иранскую границу. Согласно сообщению агентства, в результате проведенной операции боевики были нейтрализованы.

Партия свободной жизни Курдистана была создана в 2003 году при участии Рабочей партии Курдистана и с 2004 года ведет борьбу с Тегераном за самоуправление в иранской северо- западной провинции Курдистан. Ее боевое крыло базируется в горных районах Северного Ирана.