SANA: в Алеппо при ударах курдских БПЛА пострадали четверо жителей

Курдская коалиция опровергает все заявления об ударах и утверждает, что ее силы "не обстреливали ни один гражданский район в городе Алеппо"

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. По меньше мере четверо мирных жителей получили ранения в результате обстрелов жилых кварталов Алеппо курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) с помощью беспилотников. Об этом передает агентство SANA.

По его информации, ранее беспилотник СДС атаковал здание администрации провинции Алеппо во время завершения пресс-конференции, которую там проводили губернатор и два министра в переходном правительстве Сирии.

Курдская коалиция со своей стороны опровергает все заявления об ударах и утверждает, что ее силы "не обстреливали ни один гражданский район в городе Алеппо".

Ранее сирийская армия заявила о прекращении всех операций по обеспечению безопасности в курдском квартале Шейх-Максуд. При этом коалиция СДС в официальном заявлении утверждает, что в западной части квартала продолжаются столкновения, которые сопровождаются ударами турецких беспилотников, поддерживающих правительственные силы.

Обострение ситуации в Алеппо

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно достигнутым договоренностям, курдским формированиям надлежало покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантировала их безопасный вывод. Однако некоторые бойцы СДС отказались сдавать свои позиции и, нарушив перемирие, открыли огонь против правительственных сил, настаивая на продолжении боевых действий.