Сийярто: Великобритания и Франция рискуют спровоцировать войну с РФ

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что нынешнее правительство намерено не допустить реализации этих опасных планов и не позволит втянуть свою страну в военный конфликт с Россией

БУДАПЕШТ, 10 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция - две европейские ядерные державы - готовятся к продолжению конфликта на Украине и рискуют спровоцировать войну с Россией. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя намерение Лондона и Парижа направить своих военнослужащих на украинскую территорию.

"Среди политических лидеров Европы свирепствует военный фанатизм. В прошлые выходные дни в Париже было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну. Их цель - пусть нам это будет ясно - заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу", - сказал глава МИД, выступая в Будапеште на съезде правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Он подчеркнул, что нынешнее правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном намерено не допустить реализации этих опасных планов и не позволит втянуть свою страну в военный конфликт с Россией. Однако, отметил Сийярто, это можно будет сделать только в случае победы ФИДЕС на предстоящих в апреле парламентских выборах. "Если мы победим на выборах, то останемся в стороне от войны. Если не победим, то план Брюсселя и Киева будет реализован", - сказал министр, выступая на партийном форуме, который транслировался венгерскими телекомпаниями.

6 января во встрече "коалиции желающих" в Париже участвовали, в частности, лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, а также Владимир Зеленский. Впервые на таком совещании присутствовали представители США. В декларации, принятой участниками коалиции, говорится о намерении сформировать многонациональные военные силы, которые могут быть направлены на Украину по завершении конфликта, а также о готовности продолжать долгосрочную поддержку ВСУ, в том числе путем поставок вооружений и военной техники. Кроме того, по итогам совещания президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерении разместить на украинской территории иностранный военный контингент.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.