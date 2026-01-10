FT: у Европы нет стратегии по предотвращению захвата Гренландии США

По данным газеты, американский президент Дональд Трамп в любом случае обладает превосходством и ответит "более сильным ударом или выдвинет более серьезные угрозы"

Редакция сайта ТАСС

© Kristian Tuxen Ladegaard Berg/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Страны ЕС не обладают выверенной стратегией по противодействию возможным попыткам США захватить Гренландию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Читайте также Как скажет Трамп: почему Евросоюз не станет вступаться за Гренландию

По ее данным, у европейских стран также нет стратегии для предотвращения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании, что считается более вероятными событиями. Отмечается, что президент США Дональд Трамп в любом случае обладает превосходством и ответит "более сильным ударом или выдвинет более серьезные угрозы".

В кругах европейского руководства рассматривается применение ответных мер, в том числе закрытие американских военных баз или запрет на покупку американских казначейских облигаций. Однако, по мнению издания, шансы, что ЕС что-то противопоставит США, невелики. Европейские лидеры предпочитают использовать "стратегическое давление" на Трампа, чтобы якобы сохранить поддержку США в отношении Украины.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.