Tasnim: в Иране задержали по меньшей мере 200 руководителей групп бунтовщиков

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Силовые структуры Ирана задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, обвиняемых в организации массовых беспорядков. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, во время операций из тайников погромщиков было изъято большое количество оружия, боеприпасов, гранат и коктейлей Молотова.

Задержание глав группировок, которые использовали протестующих как живой щит, стало одной из причин снижения интенсивности беспорядков 10 января, отмечает агентство.

Ранее официальный представитель полиции Ирана Саид Монтазер оль-Махди заявил, что ситуация в стране стабилизировалась и в городах восстановлено спокойствие.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 12 мирных граждан, включая ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.