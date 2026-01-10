МИД Йемена заявил о завершении вывоза застрявших на Сокотре туристов

По данным дипведомства, всего с острова эвакуировали 609 человек

ДОХА, 10 января. /ТАСС/. Власти Йемена объявили о завершении вывоза иностранных туристов, застрявших на острове Сокотра из-за приостановки авиасообщения. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Министерство объявляет, что сегодня был завершен процесс вывоза иностранных туристов, застрявших на острове Сокотра, в саудовский город Джидда четырьмя рейсами, выполненными авиакомпанией Yemenia Airways", - отмечается в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По данным йеменского МИД, всего с острова были эвакуированы 609 иностранных туристов.

В пятницу посольство РФ в Йемене проинформировало, что большая часть российских граждан успешно покинула Сокотру рейсами 7, 8 и 9 января. Дипломаты предупреждали, что коммерческий рейс в Джидду, запланированный на 10 января, станет заключительным для эвакуации иностранцев.

5 января представитель посольства сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян не могут покинуть Сокотру из-за приостановки авиасообщения. По данным Agence France-Presse, всего на архипелаге находились более 400 иностранных туристов, чьи рейсы были отменены ввиду обострения обстановки в стране. Местный чиновник сообщил агентству, что среди 416 путешественников, остававшихся на острове, числились свыше 60 россиян. Авиакомпания Yemenia Airways объявила об открытии воздушного сообщения между Сокотрой и саудовским городом Джидда с 7 января для вывоза туристов, застрявших на острове.