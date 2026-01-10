Дамаск расценил удары курдских беспилотников по Алеппо как террористический акт

Переходное правительство Сирии осудило обстрелы города

Редакция сайта ТАСС

© Adri Salido/ Getty Images

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. Дамаск решительно осуждает совершаемые курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) с помощью беспилотников обстрелы правительственных зданий и жилых кварталов города Алеппо и расценивает эту эскалацию как террористический акт. Об этом говорится в заявлении МИД в переходном правительстве Сирии

Согласно тексту, МИД Сирии "рассматривает эту эскалацию как вопиющий террористический акт, угрожающий жизни мирных жителей и игнорирующий все договоренности в области безопасности, что подтверждает необходимость принятия государством мер по укреплению правопорядка в районах Шейх-Масуд и Ашрафия" для восстановления стабильности.

"Сирийская Арабская Республика призывает международное сообщество осудить эти террористические акты и поддержать усилия сирийского государства в борьбе с терроризмом и в укреплении безопасности и стабильности", - подчеркивается в тексте.

В пятницу вечером сирийская армия объявила о начале операции по зачистке квартала Шейх-Максуд в городе Алеппо от бойцов формирований курдской коалиции "Силы демократической Сирии", отказавшихся покинуть район добровольно. Минобороны переходного правительства арабской республики сообщило, что в Шейх-Максуде также было выявлено "большое число членов террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической - прим. ТАСС)".

Обострение ситуации в Алеппо

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно достигнутым договоренностям, курдским формированиям надлежало покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантировала их безопасный вывод. Однако некоторые бойцы СДС отказались сдавать свои позиции и, нарушив перемирие, открыли огонь против правительственных сил, настаивая на продолжении боевых действий.