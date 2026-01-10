Представитель ЮАР назвал сотрудничество ВМС стран БРИКС требованием времени

Учения, начавшиеся 9 января, призваны обеспечить безопасность судоходных путей и морской экономической деятельности

ПРЕТОРИЯ, 10 января. /ТАСС/. Ситуация, складывающаяся на просторах Мирового океана, требует координации действий военно-морских сил стран БРИКС. Об этом заявил командующий объединенной оперативной группой ВМС ЮАР капитан Нндвакулу Томас Тамаха в связи с начавшимися 9 января в территориальных водах Южно-Африканской Республики военно-морскими учениями "Воля к миру 2026".

"В условиях все более сложной морской обстановки подобное сотрудничество - не просто вариант, а необходимость, - приводит его слова местная радиостанция EWN. - Учения, возглавляемые КНР, являются заявлением о намерениях группы стран БРИКС, это демонстрация нашей коллективной решимости работать вместе. Учения призваны обеспечить безопасность судоходных путей и морской экономической деятельности".

В учениях принимают участие корабли входящих в БРИКС Ирана, КНР, РФ, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и ЮАР. Бразилия, Индонезия и Эфиопия присоединились к ним в качестве наблюдателей. Оперативное управление "Волей к миру 2026" осуществляет КНР.

От России в учениях участвуют корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" Балтийского флота. ОАЭ также направила корвет, а Иран и КНР - эсминцы. ВМС ЮАР представлены фрегатом. Сейчас все корабли находятся на крупнейшей военно-морской базе ЮАР в Саймонстауне, расположенной в Южной Атлантике вблизи мыса Доброй Надежды и в 40 км к югу от Кейптауна.

Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР сообщило, что первая фаза учений пройдет на уровне штабов, затем состоится совместный выход кораблей в открытый океан. Тема учений - "совместные действия в целях обеспечения безопасности мореплавания и морской экономической деятельности". В ходе маневров будут отрабатываться операции в целях обеспечения безопасности на море, действия по оперативной совместимости, а также ряд мероприятий по защите моря. Учения продлятся до 16 января.

КНР, РФ и ЮАР впервые провели совместные военно-морские учения у южной оконечности Африки, которые получили кодовое название Mosi ("Дым"), в ноябре 2019 года вблизи Кейптауна. Во второй раз маневры прошли в феврале 2023 года в Индийском океане к северу от города Дурбан. Осенью 2025 года было принято решение расширить формат учений за счет стран БРИКС и его партнеров.