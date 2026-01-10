SANA: число жертв обстрелов Алеппо курдами с 6 января возросло до 23

По данным агентства, по меньшей мере 104 человека получили ранения

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. Число жертв среди мирных жителей города Алеппо от обстрелов со стороны курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) с 6 января возросло до 23, по меньшей мере 104 человека получили ранения. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на медиков.

По их информации, большинство раненых - женщины и дети, многие из них находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о 9 погибших и 55 раненых. Среди жертв обстрелов - ребенок и четыре женщины.

Сирийская армия сообщает, что курдская коалиция начала новый виток эскалации, нанеся удары по гражданским объектам, мечетям и инфраструктуре с помощью 10 беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие, нанесен значительный материальный ущерб. В ответ правительственные силы нанесли удар по позициям курдов, с которых были запущены беспилотники.

Обострение ситуации в Алеппо

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно достигнутым договоренностям, курдским формированиям надлежало покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантировала их безопасный вывод. Однако некоторые бойцы СДС отказались сдавать свои позиции и, нарушив перемирие, открыли огонь против правительственных сил, настаивая на продолжении боевых действий.

Населенные курдами кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд находились под защитой курдских ополченцев с 2012 года. После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года новая администрация разрешила формированиям СДС остаться на некоторое время на севере Алеппо для обеспечения безопасности мирных граждан. В апреле 2025 года по соглашению с переходным сирийским правительством курдская коалиция начала постепенный вывод своих сил на северо-восток страны.