Министр обороны Бельгии призвал королевство готовиться к "войне будущего"

По словам Тео Франкена, речь идет об использовании "дронов, роботов, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров"

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Бельгии Тео Франкен © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал своих сограждан готовиться к войне с использованием дронов и ИИ-технологий, указав на неготовность бельгийской армии к ней.

"Мы должны быть готовы к войне будущего. Интеграции данных [в процесс ведения боевых действий], использованию дронов, роботов, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Сейчас мы к ней не готовы", - заявил он в интервью газете Libre.

Франкен является членом партии фламандских националистов NVA, которую возглавляет премьер королевства Барт Де Вевер. Эта партия активно поддерживает повышение роли Бельгии в рамках НАТО, подготовку к возможному военному конфликту с Россией, милитаризацию бельгийской экономики и поэтапное введение в стране всеобщей воинской повинности.