Глава Минобороны Бельгии намерен оснастить армию атомными микрореакторами

Тео Франкен подчеркнул, что инновации планируется ввести в рамках программы повышения боеготовности страны

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Тео Франкен предложил оснастить армию модульными атомными микрореакторами для обеспечения энергетической автономности войск в рамках зарубежных операций.

В интервью газете Libre, говоря о военных инновациях, которые он намерен ввести в бельгийской армии в рамках своей программы повышения боеготовности страны, Франкен заявил: "Существует технология модульных атомных микрореакторов [MMR]. Эта технология сейчас разрабатывается для ряда армий мира, она есть у США, России, Китая. В американских войсках она носит название "Программа "Янус", целью которой является достижение энергетической автономности войск в ходе зарубежных миссий. Я хочу создать такие же возможности для бельгийской армии".

Франкен подчеркнул, что в Бельгии подготовка армии к "войне будущего" реализуется в рамках программы "Один", которая, в частности, включает разработки в области MMR.

Министр напомнил, что в королевстве с 2023 года реализуется программа разработки промышленных малых атомных реакторов, которая использует наработки бельгийской ядерной энергетики. Эта программа официально не имеет военного применения.

Бельгия сворачивают свою программу классических АЭС: из семи реакторов на двух АЭС страны в настоящее время продолжает функционировать только один, срок службы остальных истек, и они были остановлены в течение последних пяти лет.