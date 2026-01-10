Baghdad today: Нури аль-Малики выдвинули на пост премьера Ирака

РАБАТ, 10 января. /ТАСС/. Координационный совет, объединяющий представителей большинства шиитских блоков и партий Ирака, выдвинул кандидатом на пост главы нового правительства страны Нури аль-Малики, уже занимавшего должность премьер-министра с мая 2006 года по август 2014 года. Об этом сообщил иракский новостной портал Baghdad today.

По его информации, участники совещания Координационного совета "достигли единого соглашения о выдвижении бывшего премьер-министра Нури аль-Малики на пост главы следующего правительства Ирака". Отмечается, что решение было принято "в рамках подготовки к окончательному согласованию вопросов с другими политическими силами относительно состава нового кабинета министров". О сроке официального объявления о выдвижении аль-Малики на должность главы правительства пока сведений нет.

Практически одновременно с решением Координационного совета поступила информация, что действующий иракский премьер Мухаммед ас-Судани снял свою кандидатуру на занимаемый им пост на следующий срок. По данным телеканала Al Hadath, Ас-Судани выступил "в поддержку кандидатуры аль-Малики". После проведенных в ноябре 2025 года выборов в Совет представителей (парламент) Ирака ас-Судани не исключал, что "может во второй раз подряд занять пост главы правительства".

Аль-Малики является лидером старейшей шиитской партии Ирака "Ад-Даава" (Партия исламского призыва), основанной в 1958 году, которая составляет костяк крупнейшего шиитского политического альянса "Государство закона".

В конце 2025 года иракский парламент избрал Хейбата аль-Халбуси председателем Совета представителей, а также его заместителей. В течение последующих 30 дней депутатам предстоит выбрать президента республики, а тот должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьер-министра Ирака. Последний срок для избрания президента республики - 28 января.

Как указано в иракской конституции, пост президента страны должен занимать иракский курд, должность премьер-министра - представитель конфессии мусульман-шиитов, а председателя парламента - представитель иракской общины мусульман-суннитов.