МВД Сирии: операция правительственных сил в Алеппо вступила в завершающую стадию

Во взятых под контроль кварталах инженерные подразделения приступили к обезвреживанию мин и фугасов, сообщил официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Жилые кварталы города Алеппо на севере Сирии будут в ближайшие часы полностью очищены от курдских формирований. Об этом заявил официальный представитель МВД арабской республики Нуреддин аль-Баба.

"Операция в районах Ашрафия и Шейх-Максуд, где правительственным войскам оказывают сопротивление боевики, связанные с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), находится на завершающей стадии", - указал чиновник, слова которого приводит телеканал Al-Ikhbariya. По его сведениям, во взятых под контроль кварталах инженерные подразделения приступили к обезвреживанию мин и фугасов, чтобы мирные жители могли вскоре безопасно вернуться в свои дома.

Аль-Баба подчеркнул, что сирийские власти поощряют боевиков к сдаче оружия и переходу на сторону государства. Представитель МВД обвинил командование СДС в том, что оно поощряет нападения на правительственные войска и силы внутренней безопасности. "Курды приобрели иранские беспилотники, которые они использовали для нанесения ударов по госучреждениям, общественным объектам и жилым зданиям", - утверждал он.

В свою очередь представитель СДС Хошанг Дервиш заявил телеканалу Rudaw, что населенные курдами районы на севере Алеппо "героически обороняют" 800 ополченцев. По его словам, формирования СДС были выведены из города по соглашению с властями еще в апреле 2025 года и находятся в 50 км от него в Дейр-Хафере.

Дервиш сообщил, что на севере Алеппо сейчас сосредоточено свыше 40 тыс. сирийских солдат и десятки единиц бронетехники. По его данным, турецкие беспилотники участвуют в боевых действиях на стороне правительственной армии. Курдский представитель подчеркнул, что СДС не вступают в боестолкновения, опасаясь "расширения масштабов конфликта". "Мы потребуем гарантий от США и Франции для вывода наших ополченцев из Алеппо", - указал он.

Жертвами начавшегося 6 января конфликта на севере Алеппо стали 23 человека, свыше 100 получили ранения. Сирийские власти возлагают ответственность за новый виток военной эскалации на СДС, курды отвергают свою причастность к обстрелам города и призывают к возобновлению диалога с Дамаском для поиска мирного решения .