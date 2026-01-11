Депутат Женевы: Европа курсом по Украине втянула народы в смертельный тупик

Европейские лидеры стали "заложниками своего неправильного стратегического выбора" по Украине, подчеркнул Ги Меттан

ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Европейские лидеры не только стали заложниками своего неверного политического курса по Украине, но и втянули тем самым свои народы в смертельный тупик, заявил в беседе с ТАСС швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

По его словам, европейские лидеры стали "заложниками своего неправильного стратегического выбора" по Украине и "теперь боятся потерять авторитет в глазах своих народов, которые они втянули в этот смертельный тупик". В частности, представители европейского истеблишмента полагали, что после госпереворота на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года "смогут беспрепятственно поддерживать новых националистических лидеров Украины, в том числе когда те бомбили своих же граждан на Донбассе".

"Как признали [экс-канцлер ФРГ] Ангела Меркель и [бывший президент Франции] Франсуа Олланд, они делали вид, что соблюдают минские соглашения, чтобы лучше скрыть перевооружение Украины и ее планы по возвращению под свой контроль Донецка и Луганска с помощью насилия, а не дипломатии, о чем свидетельствуют жестокие бомбардировки Украины по гражданскому населению Донбасса за неделю до того, как Россия решила положить этому конец, начав 24 февраля 2022 года свою специальную военную операцию", - пояснил политик.