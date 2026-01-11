Hürriyet: новую операцию против курдских СДС в Сирии могут провести в феврале

СДС предоставили еще один шанс выполнить договоренности по интеграции в правительственные силы Сирии, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 11 января. /ТАСС/. Крупномасштабная операция сирийской армии против курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) может быть проведена к востоку от Ефврата в феврале. Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.

По ее утверждению, СДС предоставлен еще один шанс выполнить договоренности по интеграции в правительственные силы Сирии. "Если СДС предпочтут сопротивляться выполнять их, на этот раз Турция, США и правительство Сирии примут решение о начале крупной военной операции к востоку от реки Евфрат. Она может быть начата в феврале", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что 10 марта 2025 года временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы до конца года должны были влиться в состав регулярной армии. Стороны договорились, что все подконтрольные курдам гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке республики, перейдут под власть новой администрации в Дамаске. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды настаивали на создании децентрализованной системы управления. Сирийское правительство потребовало, чтобы северо-восточные районы в административном и военном плане подчинялись центральным властям.

Обстановка в Алеппо обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. Сирийская армия в ответ уничтожила склад боеприпасов СДС в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо.