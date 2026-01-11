В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 25 лет

В парламенте соответствующий законопроект уже готов ко второму чтению

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Верховная рада подготовила законопроект, который лишает права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и колледжи. Об этом сообщил глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак.

По его словам, в парламенте уже готов ко второму чтению этот законопроект. "Это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - приводит его слова издание "Страна".

Бабак отметил, что до 2022 года в системе высшего и профессионального образования в среднем обучались около 30 тыс. мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года их число выросло примерно в 8,5 раза - до 250 тыс.

В конце 2025 года он сообщал, что Верховная рада ищет способ ограничить для мужчин старше 25 лет возможность получать отсрочку от мобилизации в случае поступления в колледж. Депутат пояснял, что после ужесточения правил получения отсрочки для студентов бакалавриатов и аспирантов наблюдается резкий всплеск "интереса" мужчин старше 25 лет к профессиональному образованию.