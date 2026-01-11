Эксперт Янь: появление новой архитектуры безопасности при Трампе маловероятно

Как полагает почетный ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине, президент США будет больше заниматься экономической проблематикой

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вряд ли займется формированием новой глобальной архитектуры безопасности, его больше интересует экономическая проблематика. Такое мнение высказал почетный ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун.

"Что касается трех оставшихся лет президентства Трампа, я считаю, что вероятность построения новой глобальной архитектуры безопасности крайне мала", - подчеркнул он на мероприятии, посвященном взаимодействию Вашингтона с его союзниками, которое провели организаторы пекинского Форума глобального мира.

Как полагает эксперт, Трамп будет больше заниматься экономической проблематикой. Янь Сюэтун обратил внимание, что американский президент стремится принудить другие страны действовать в соответствии с собственными требованиями и считает такую стратегию успешной.

"Следовательно, он будет настойчиво применять эту тактику для достижения своих целей и в других областях", - добавил ректор.