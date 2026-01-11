Лидер партии "Маяк": США и Гренландии нужно новое оборонное соглашение

Пеле Бруберг также считает ключевым вопрос отделения острова от Дании

СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Гренландии и США нужно новое оборонное соглашение. Об этом заявил лидер гренландской партии "Маяк" Пеле Бруберг

"Они разговаривают, полностью нас игнорируя, в то время как речь идет о территории Гренландии. Нам нужно новое оборонное соглашение между США и Гренландией, и я думаю, что это действительно может привести к деэскалации ситуации", - цитирует политика телеканал TV2.

Некоторые эксперты призывают гренландцев проявлять осторожность в отношении требования независимости от Дании. По их мнению, разделение Дании и Гренландии пошло бы на пользу США. Однако Бруберг считает подобные призывы беспочвенными. "Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами. Мы хотим быть гренландцами", - отметил он.

"По какой-то причине Дания в панике разваливает альянс НАТО, желая сохранить Гренландию, хотя сама Гренландия не хочет быть частью Дании", - утверждал он, полагая, что гренландцы могут "снизить накал страстей" в этой крайне напряженной ситуации. Именно поэтому гренландский политик полагает, что министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт должна провести двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио на следующей неделе, на ней не должен присутствовать глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Все зависит от гренландцев, от того, чего хочет гренландский народ. Это не имеет никакого отношения к Дании", - подчеркнул Бруберг.

Пеле Бруберг и его партия "Маяк" считают ключевым вопрос отделения Гренландии от Дании. Весной 2025 года на выборах в парламент острова партия получила 24,5% голосов избирателей и сегодня является оппозиционной.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.