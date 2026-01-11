Экс-посол Китая в США: ЕС совершает ошибку, называя Россию угрозой безопасности

По словам Цуй Тянькая, руководство Евросоюза придерживается устаревшей концепции, "застряв в XIX веке"

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Многие в Евросоюзе совершают ошибку, рассматривая Россию в качестве крупной угрозы их безопасности. Такое мнение выразил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай.

"Думаю, что по меньшей мере значительная часть европейцев сейчас воспринимает Россию как крупнейшую угрозу безопасности, и считаю, что это ошибочное суждение. Мне кажется необоснованным называть Россию самой большой угрозой безопасности Европы", - отметил он на мероприятии, посвященном внешней политике США при президенте Дональде Трампе. Организатором встречи, которая относится к пекинскому Форуму глобального мира, выступает Институт международных отношений Университета Цинхуа.

Бывший дипломат напомнил, что в Китае не считают, что со стороны России исходит какая-то опасность. "Я полагаю, что самая большая угроза безопасности [жителей Евросоюза] - это демон, который таится в их собственных сердцах", - подчеркнул он. По словам Цуй Тянькая, руководство ЕС придерживается устаревшей концепции, "застряв в XIX веке".