FT: в Северной Европе отвергли заявления Трампа о российской угрозе в Гренландии

Неверно думать, что в водах вокруг Гренландии блуждают российские и китайские корабли или подлодки, заявил собеседник изданию

Редакция сайта ТАСС

© Joe Raedle/ Getty Images

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Дипломаты стран Северной Европы отвергли утверждения президента США Дональда Трампа о российских и китайских кораблях, которые якобы действуют вокруг Гренландии и несут ей угрозу. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"[Говорить], что там китайцы и русские, - это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", - сказал один из высокопоставленных дипломатов. Другой собеседник издания поддержал эту позицию. "Неверно думать, что в водах вокруг Гренландии блуждают российские и китайские корабли или подлодки. Да, они есть в Арктике, но в российской части", - сказал он.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.