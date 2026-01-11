Эксперт Янь: ЕС проводит все более безответственную и конфликтную политику

Если европейская сторона не изменит курс, она окажется в конфликте с еще большим количеством государств, подчеркнул почетный ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Власти Евросоюза проводят все более безответственную и конфликтную по отношению к другим странам политику. Об этом заявил почетный ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа Янь Сюэтун.

"Отношения ЕС со странами других регионов - Россией, Китаем - и без того напряженные, а теперь еще и с США. Если европейская сторона не изменит курс, она окажется в конфликте с еще большим количеством государств", - подчеркнул он на мероприятии, посвященном взаимодействию США с их союзниками, которое провели организаторы пекинского Форума глобального мира.

Как уточнил ректор, страны Евросоюза "рассматривают возможность развертывания войск в Восточной Азии, однако не способны даже гарантировать собственную безопасность". По его словам, Евросоюзу "не хватает чувства ответственности".

"Когда возникает проблема, ЕС не подтверждает, что несет за нее ответственность. Вместо этого он винит других во всех своих ошибках, сваливая ответственность на США, - добавил Янь Сюэтун. - Дескать, ты предала меня, Америка, когда должна была предоставить мне гарантии безопасности, а теперь ты этого не делаешь - ответственность полностью на тебе".

Эксперт также отметил, что Вашингтон, злоупотребляющий политикой запугивания, уже "открыто признает двойные стандарты" и "заявляет о своих проступках, утверждая при этом, что поступает хорошо". "Поэтому я считаю, что противоречия между США и ЕС станут еще более серьезными, - подытожил он. - Глобальная политика, проводимая [американским президентом Дональдом] Трампом, вышла за рамки простого запугивания стран глобального Юга. Он считает это недостаточным и теперь стремится запугивать и европейские страны".