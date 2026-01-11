Глава МИД ФРГ намерен встретиться с генсеком ООН в США

В связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии Йоханн Вадефуль также заявил об общей ответственности за безопасность в рамках НАТО

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что в ходе рабочей поездки в США планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке.

"Для Германии надежность как международного партнера, безусловно, включает в себя приверженность международному праву и международному сотрудничеству. Именно поэтому после моих переговоров в Вашингтоне я также встречусь с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Нью-Йорке", - заявил Вадефуль журналистам перед вылетом в Вашингтон.

В связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии глава МИД ФРГ заявил об общей ответственности за безопасность в рамках НАТО. "Конечно, всегда могут возникать разные точки зрения, даже среди близких партнеров. Однако это не должно заставлять нас упускать из виду общую картину", - сказал Вадефуль.

"Там, где существуют разные мнения, мы хотим урегулировать эти разногласия посредством диалога, чтобы выполнить нашу общую ответственность за мир и безопасность. Я обсужу это со своим американским коллегой Марко Рубио в Вашингтоне с таким убеждением. Наша ответственность включает, в частности, безопасность в Северной Атлантике, название которой не только носит НАТО, но и которая имеет стратегическое значение для нашей общей безопасности", - утверждал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что эти вопросы должны обсуждаться совместно в рамках НАТО. "Законные интересы всех союзников по НАТО, а также жителей региона, должны быть в центре наших соображений. Это, естественно, относится и к Гренландии и ее народу", - заключил Вадефуль.

11 января Вадефуль также сделает остановку в Рейкьявике, где встретится со своей исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир. Стороны обменяются мнениями по конкретным стратегическим вызовам на Крайнем Севере.