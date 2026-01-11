Фицо выступил за отстранение Каллас от должности главы дипломатии ЕС

Во многом из-за главы дипломатии ЕС не способен эффективно реагировать на современные вызовы, считает премьер-министр Словакии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Leo Correa

БРАТИСЛАВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 сообщил, что Кая Каллас должна покинуть пост главы дипломатии Евросоюза.

"Мы должны заменить высокого представителя ЕС по международной политике госпожу Каллас", - сказал Фицо. По его словам, во многом из-за нее ЕС не способен эффективно реагировать на современные вызовы, не может выработать собственную позицию по актуальным событиям.

"ЕС находится в страшном кризисе. Такого кризиса в ЕС ранее не было. Выживут лишь те, кто будут сильными. Будут ли сильны экономически, армией или те, кто будут очень сильны в сфере энергетики", - сказал Фицо.

После военной операции США в Венесуэле, по словам премьера, более не существует мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны. Фицо ожидает, как на произошедшие в Венесуэле события будет реагировать ЕС.

Между тем Фицо особо подчеркнул, что ЕС для Словакии - "жизненное пространство" и республика является его составной частью. Он также проинформировал, что в ходе предстоящего визита в США хочет обсудить с президентом Дональдом Трампом перспективы словацко-американского сотрудничества и речь, в частности, пойдет о ЕС.

Фицо подтвердил, что пока будет премьером, Словакия не направит военнослужащих на Украину. Братислава продолжит оказывать ей гуманитарную помощь. Он подверг критике намерение Франции и Великобритании послать в эту страну солдат. Это, по его словам, грозит эскалацией конфликта.

"Мне кажется это так странно, что двое бывших верных союзников Советского Союза во Второй мировой войне - Великобритания и Франция - будто бы провоцируют. Это провокация. Думаю, что вы слышали заявления российских представителей, что каждый иностранный солдат на территории Украины будет законной целью в этом конфликте. Я задаю вопрос: это о мире или о схватке? Хотим любой ценой развязать войну? О чем на самом деле речь?" - сказал Фицо. По его мнению, стратегия ослабить РФ военным конфликтом на Украине не работает.