Премьер Судана объявил о возвращении правительства в Хартум

До последнего времени правительственные структуры вынужденно базировались в Порт-Судане на побережье Красного моря из-за регулярных вооруженных столкновений

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Судана Камил Идрис © Spencer Platt/ Getty Images

РАБАТ, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Судана Камил Идрис официально объявил о возвращении правительства в столицу страны. Об этом он сообщил по прибытии в Хартум.

До последнего времени правительственные структуры вынужденно базировались в Порт-Судане на северо-востоке страны на побережье Красного моря из-за регулярных вооруженных столкновений в Хартуме между подразделениями армии Судана и отрядами "Сил быстрого реагирования" (СБР).

"Возвращение кабинета министров в столицу представляет новый сигнал надежды для всего суданского народа", этот шаг является "началом нового этапа в политической и экономической сферах", указал Идрис. Его слова привел новостной портал Al-Mashhad as-Sudani.

"Кабинет министров в первую очередь займется обеспечением населения электроэнергией и восстановлением стабильного водоснабжения", - отметил Идрис. Кроме того, среди приоритетов правительства - "возобновление работы школ и вузов, в том числе Хартумского университета".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода.