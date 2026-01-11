ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

Армия Израиля назвала целью новой серии ударов по Ливану склады "Хезболлах"

Согласно заявлению ЦАХАЛ, удары наносились по шахтам, используемым для хранения оружия, на нескольких военных объектах в Южном Ливане
Редакция сайта ТАСС
13:43

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Новая волна ударов Израиля по югу Ливана была нацелена на поражение оружейных складов военного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом заявила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, удары наносились по "шахтам, используемым для хранения оружия, на нескольких военных объектах в Южном Ливане, принадлежащих "Хезболлах". "В последние месяцы на этих объектах была зафиксирована активность "Хезболлах", - говорится в сообщении.

По версии израильской стороны, деятельность в районе этих объектов "является нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном". "Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - предупредили военные. 

ЛиванБлижневосточный конфликтИзраиль