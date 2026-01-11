Армия Израиля назвала целью новой серии ударов по Ливану склады "Хезболлах"

Согласно заявлению ЦАХАЛ, удары наносились по шахтам, используемым для хранения оружия, на нескольких военных объектах в Южном Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Новая волна ударов Израиля по югу Ливана была нацелена на поражение оружейных складов военного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом заявила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, удары наносились по "шахтам, используемым для хранения оружия, на нескольких военных объектах в Южном Ливане, принадлежащих "Хезболлах". "В последние месяцы на этих объектах была зафиксирована активность "Хезболлах", - говорится в сообщении.

По версии израильской стороны, деятельность в районе этих объектов "является нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном". "Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - предупредили военные.