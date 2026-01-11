Президент Кубы заявил о готовности страны защищаться "до последней капли крови"

Мигель Диас-Канель подчеркнул, что США не имеют права упрекать республику в чем-либо, поскольку именно американские власти "превращают в бизнес все, включая человеческие жизни"

Президент Кубы Мигель Диас-Канель © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Куба уже 66 лет подвергается нападкам США и готова "до последней капли крови" защищать свою независимость. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель, реагируя на заявления американского лидера Дональда Трампа.

"Куба - свободная, независимая и суверенная страна. Никто нам не диктует, что делать. Куба не нападает, это на нее нападают США уже 66 лет, Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови", - написал Диас-Канель в X.

Он указал, что США не имеют морального права упрекать Кубу в чем-либо, поскольку это именно американские власти "превращают в бизнес все, включая человеческие жизни". "Те, кто сейчас истерично обрушиваются с нападками на нашу страну, больны яростью из-за суверенного решения нашего народа выбрать свою политическую модель. Тем, кто обвиняет революцию в серьезных экономических лишениях, которые мы переживаем, должно быть стыдно, потому что они знают и признают, что это результат драконовских мер удушающего давления, которые США принимают против нас уже шесть десятилетий и теперь угрожают ужесточить", - добавил президент.

11 января президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены.