Минобороны Британии объявило о разработке новых дальнобойных ракет для Киева

Дальность полета Nightfall превысит 500 км, говорится в заявлении военного ведомства

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Великобритания разработает новые баллистические ракеты Nightfall для Украины, дальность полета которых превысит 500 км. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что высокоточные ракеты Nightfall с 200-килограммовой боевой частью можно будет запускать с различных платформ. Максимальная стоимость производства одной ракеты составит 800 тыс. фунтов ($1,1 млн).

В заявлении указывается, что британское военное ведомство отберет три промышленные группы, которым будут присуждены контракты на сумму 9 млн фунтов ($12,1 млн) на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет в течение 12 месяцев для последующего проведения испытаний. Крайним сроком для подачи заявок на участие в тендере станет 9 февраля 2026 года. Планируется, что контракты на разработку ракет будут заключены в марте.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС заявил, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна - член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow.