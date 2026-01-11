В ФРГ заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасности в Арктике

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что правильные решения должны найти в рамках НАТО

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о принципиальной готовности Германии внести больший вклад в обеспечение военной безопасности в Арктике.

Он отметил, что правильные решения должны быть найдены в рамках НАТО. "Северная Атлантика имеет огромное геостратегическое значение для нашего альянса, для НАТО, и Исландия является здесь узловым пунктом", - заявил Вадефуль, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии, его слова приводит агентство DPA. В воскресенье глава МИД ФРГ по пути в США сделал остановку в столице Исландии Рейкьявике, где встретился со своей исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир.

"Это делает сотрудничество здесь еще более важным. Бундесвер [ВС ФРГ] уже оказывают поддержку в мониторинге морского пространства", - констатировал министр. Если возникнут новые вызовы, Германии придется изучить, что возможно сделать, добавил он.

В свою очередь министр иностранных дел Исландии подчеркнула важность безопасности и обороны в Арктике. Это, по ее словам, включает в себя уважение права народов на самоопределение и территориальной целостности. 12 января Вадефуль, как ожидается, встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. Вероятно, стороны, среди прочего, обсудят ситуацию вокруг Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.