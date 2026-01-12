Экс-министр юстиции Польши получил политическое убежище в Венгрии

Польские правоохранители инкриминируют Збигневу Зебро обвинения по 26 пунктам, включая прослушивание телефонов политиков с помощью шпионского ПО Pegasus

Збигнев Зебро © Omar Marques/ Getty Images

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро получил политическое убежище в Венгрии. Об этом в Х сообщил адвокат политика Бартош Левандовский.

"Депутат [Сейма] (нижней палаты парламента - прим. ТАСС) Збигнев Зебро получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии в связи с нарушениями прав и свобод на территории Польши, гарантированных международными законами", - написал адвокат.

Польская юстиция выдала ордер на арест экс-министра и выдвинула против Зебро обвинения по 26 пунктам, включая прослушивание телефонов 578 польских политиков с помощью закупленного в Израиле шпионского ПО Pegasus.