Иран заявил о специальном канале связи с США

Официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи указал, что "всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения"

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и представитель президента США обмениваются сообщениями через специальный канал связи. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Канал связи между Арагчи и специальным представителем президента США открыт. И всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.

Ранее Арагчи заявил о готовности к переговорам с США на равноправной основе.