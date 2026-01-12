Сийярто: ЕС не может найти свое место в мире и хочет начать войну с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США и усилением во всем мире позиций правых партий происходят фундаментальные изменения в международной политике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 12 января. /ТАСС/. Нынешнее руководство Евросоюза не может найти свое место в меняющемся мире и при этом стремится развязать войну против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Будапеште с лидером литовской правой партии "Заря над Неманом" Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Он сказал, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США и усилением во всем мире позиций правых партий происходят фундаментальные изменения в международной политике. "В этом новом мировом порядке Европа, похоже, не находит своего места, а Брюссель полностью изолирован, и поэтому Евросоюз утратил свою доминирующую роль как в глобальной политике, так и в мировой экономической системе", - сказал глава МИД.

По его мнению, "Брюссель хочет развязать войну" против России, а две европейские ядерные державы - Великобритания и Франция - решили направить свои войска на Украину. "С помощью санкций Брюссель строит европейскую военную экономику. Он хочет пускать к себе мигрантов и распространять в Европе гендерное безумие, которое отменяет тысячелетние естественные законы жизни", - считает Сийярто.

"С другой стороны, мы, патриоты, хотим мира, а не войны. Мы хотим мирных переговоров, а не отправки солдат на Украину. Мы хотим безопасности, а не мигрантов, и мы поддерживаем семьи, а не гендерное безумие", - сказал глава МИД, перечисляя политические установки венгерского правительства и правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". Она ведет сейчас борьбу с оппозиционной партией "Тиса", пользующейся поддержкой лидеров ЕС. Парламентские выборы в Венгрии должны состояться в апреле.

Сийярто заявил, что западноевропейские политики "хотят посадить на шею венгерскому народу марионеточное правительство, которое будет настроено пробрюссельски и проукраински". В связи с этим министр считает необходимым дать отпор "воинственному мейнстриму в Брюсселе". По его словам, "только великий европейский патриотический поворот может изменить ситуацию".