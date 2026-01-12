The Intercept: США хотят реорганизовать систему командования ВС

Американские власти намерены объединить их в более крупные управления

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Власти США намерены реорганизовать систему командований вооруженных сил и объединить их в более крупные, чтобы эффективнее выполнять задачи в соответствии со стратегией национальной безопасности. Администрация Соединенных Штатов больше концентрируется на происходящем в Западном полушарии и меньше интересуется другими регионами, в частности Африкой, сообщает портал The Intercept.

Источники издания подтвердили информацию газеты The Washington Post о грядущих изменениях в военном управлении в США. Они будут связаны с внешнеполитическими ориентирами Администрации президента США Дональда Трампа. В опубликованной в декабре стратегии нацбезопасности сказано, что США намерены "пересмотреть глобальное военное присутствие с целью устранения неотложных угроз" в Западном полушарии. Также Вашингтон больше не хочет заниматься регионами, "относительная важность которых" снизилась в последние десятилетия.

Военное руководство США теперь планирует объединить Северное и Южное командование в Американское командование (АМЕРИКОМ). Три других командования - Европейское, Центральное и Африканское - будут объединены в единое Международное командование. Индо-Тихоокеанское командование будет функционировать отдельно.

Как сообщил порталу представитель американских властей, изменения в структуре командования позволят "упорядочить" действия США за рубежом и "переориентировать" силы и средства на выполнение задач в рамках стратегии национальной безопасности. В документе среди прочего говорится, что США будут "избегать любого долгосрочного присутствия или обязательств [по обеспечению безопасности]" в Африке и "бесконечных войн, в которых [США] завязли" на Ближнем Востоке.