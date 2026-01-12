Испания готова изучить усиление безопасности Гренландии через НАТО

Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес добавил, что не рассматривает возможность атаки США на Гренландию даже как гипо

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о готовности рассмотреть возможность усиления безопасности Гренландии через НАТО в случае, если существует какая-либо угроза в регионе.

"Если в настоящий момент в отношении Гренландии или в Арктике существуют факторы или ситуации, которые могут поставить под угрозу атлантическую безопасность, я уверен, что мы все могли бы проанализировать это, и если безопасность нуждается в усилении, это будет сделано", - приводит слова дипломата агентство EFE.

Глава МИД добавил, что не рассматривает возможность атаки США на Гренландию даже как гипотезу. Он отметил, что если Дания считает, что евроатлантическая безопасность "недостаточно защищена", Испания вместе с союзниками по НАТО готова "проанализировать, изучить и укрепить ее".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.